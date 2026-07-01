Annette | Théâtre, L’Odyssée, ORVAULT, Orvault

Informations pratiques

Annette | Théâtre Jeudi 18 mars 2027, 20h00 L’Odyssée, ORVAULT Loire-Atlantique

De 17 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:30:00+01:00

Née dans les années 50, Annette a traversé une société qui l’a souvent mise en retrait : mariage imposé, maternité sans affection, désirs étouffés. Un jour, la rencontre avec une militante LGBT bouleverse tout : elle découvre la révolte, la danse, l’amour, et une nouvelle vie commence. Une existence ordinaire… et pourtant extraordinaire.

Sur scène, Annette elle-même, aux côtés de deux comédiennes et deux danseurs, incarne et raconte son parcours. Un mélange de théâtre et de mouvement, entre délicatesse et humour, pour célébrer la renaissance d’une femme qui a osé se libérer.

L’Odyssée, ORVAULT Bois Cesbron, 44700 Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}]

une exploration vibrante de la vie ! Annette, 75 ans, nous partage son histoire à coeur ouvert. Sans tabou, avec un naturel déconcertant, elle revient sur son existence libre et multiple.

Laurent Poma