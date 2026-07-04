ANNIVERSAIRE DES 7 ANS DU MELICE Montpellier
samedi 12 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ANNIVERSAIRE DES 7 ANS DU MELICE
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Anniversaire des 7 ans du Melice samedi 12 septembre
Déjà 7 ans de bonheur avec vous… et ça se fête au Melice
Anniversaire des 7 ans du Melice samedi 12 septembre
Déjà 7 ans de bonheur avec vous… et ça se fête au Melice
Samedi 12 septembre dès 19h, on vous prépare une soirée anniversaire inoubliable
• Close-up d’hypnose, magie et mentalisme, par Giovanni et ses confrères !!
• Chasse aux trésors, plein de cadeaux à gagner !
• Grande tombola 2€ le ticket (week-end pour 2, brunch, repas et plein d’autres surprises !)
Carte Habituelle, Suggestions Nostalgie du Chef !!
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Places limitées ! .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : ANNIVERSAIRE DES 7 ANS DU MELICE
Melice’s 7th Anniversary? Saturday, September 12
Already 7 years of happiness with you… and we’re celebrating at Melice
L’événement ANNIVERSAIRE DES 7 ANS DU MELICE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER
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