Informations pratiques

Montpellier

ANNIVERSAIRE DES 7 ANS DU MELICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Anniversaire des 7 ans du Melice samedi 12 septembre

Déjà 7 ans de bonheur avec vous… et ça se fête au Melice

Anniversaire des 7 ans du Melice samedi 12 septembre

Déjà 7 ans de bonheur avec vous… et ça se fête au Melice

Samedi 12 septembre dès 19h, on vous prépare une soirée anniversaire inoubliable

• Close-up d’hypnose, magie et mentalisme, par Giovanni et ses confrères !!

• Chasse aux trésors, plein de cadeaux à gagner !

• Grande tombola 2€ le ticket (week-end pour 2, brunch, repas et plein d’autres surprises !)

Carte Habituelle, Suggestions Nostalgie du Chef !!

Réservez vite votre table & vos tickets tombola sur notre site www.melice.fr

Places limitées ! .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : ANNIVERSAIRE DES 7 ANS DU MELICE

Melice’s 7th Anniversary? Saturday, September 12

Already 7 years of happiness with you… and we’re celebrating at Melice

L’événement ANNIVERSAIRE DES 7 ANS DU MELICE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER