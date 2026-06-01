Anniversaire du Rouetton et fête de la musique Le Rouetton Cérilly
Anniversaire du Rouetton et fête de la musique Le Rouetton Cérilly dimanche 21 juin 2026.
Cérilly
Anniversaire du Rouetton et fête de la musique
Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Rouetton fête son anniversaire en musiques avec des ateliers, des animations, des concerts et une soirée dansante à l’occasion de la Fête de la Musique. Restauration sur place avec buvette bio et locale, crêpes maison et repas partagé.
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Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38
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English :
Le Rouetton is celebrating its anniversary with music, featuring workshops, activities, concerts, and a dance party as part of the Fête de la Musique. Food will be available on-site, including an organic and locally sourced refreshment stand, homemade crêpes, and a potluck meal.
L’événement Anniversaire du Rouetton et fête de la musique Cérilly a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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