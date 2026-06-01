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Anniversaire du Rouetton et fête de la musique Le Rouetton Cérilly

Anniversaire du Rouetton et fête de la musique Le Rouetton Cérilly dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Rouetton

Adresse : 15, rue Marx Dormoy

Ville : 03350 Cérilly

Département : Allier

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cérilly

Anniversaire du Rouetton et fête de la musique

Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le Rouetton fête son anniversaire en musiques avec des ateliers, des animations, des concerts et une soirée dansante à l’occasion de la Fête de la Musique. Restauration sur place avec buvette bio et locale, crêpes maison et repas partagé.
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Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38 

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English :

Le Rouetton is celebrating its anniversary with music, featuring workshops, activities, concerts, and a dance party as part of the Fête de la Musique. Food will be available on-site, including an organic and locally sourced refreshment stand, homemade crêpes, and a potluck meal.

L’événement Anniversaire du Rouetton et fête de la musique Cérilly a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme

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