Bal des pompiers et feu d’artifice Salle des fêtes et stade municipal Cérilly

Bal des pompiers et feu d’artifice

Salle des fêtes et stade municipal Place de l’hôtel de ville Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet l’Amicale des Sapeurs Pompiers en collaboration avec la Municipalité de Cérilly organisent le traditionnel feu d’artifice tirée à la nuit tombée sur le stade municipal. Il sera suivi du bal des pompiers à la salle des fêtes.

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Salle des fêtes et stade municipal Place de l’hôtel de ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 06 73 96

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English :

On Monday July 13, the Amicale des Sapeurs Pompiers and the Municipalité de Cérilly are organizing the traditional fireworks display at dusk on the municipal stadium. This will be followed by a firemen’s ball in the Salle des Fêtes.

L’événement Bal des pompiers et feu d’artifice Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme