Un jour une église en Pays Châtillonnais église Saint Martin Cérilly
Un jour une église en Pays Châtillonnais église Saint Martin Cérilly dimanche 16 août 2026.
Cérilly
Un jour une église en Pays Châtillonnais
église Saint Martin Rue de l’Église Cérilly Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Faire découvrir bénévolement les églises du Châtillonnais, leur environnement ainsi que le patrimoine mobilier de ces édifices, en particulier durant la saison estivale tel est l’objectif de l’opération intitulée Un jour, une église .
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Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des locaux, des visiteurs de passage ou de simples curieux vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire de son village et riche d’anecdotes.
Cette excursion vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux et patrimoniaux d’édifices parfois fermés au public.
Cette visite est GRATUITE
Rendez-vous à l’heure indiquée devant l’église ; le guide vous y attendra .
église Saint Martin Rue de l’Église Cérilly 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42
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English : Un jour une église en Pays Châtillonnais
L’événement Un jour une église en Pays Châtillonnais Cérilly a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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