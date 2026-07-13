Concert Algam Polymorphe Cérilly
vendredi 21 août 2026 · Polymorphe · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Concert Algam
Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le duo chanson-folk Algam (guitare-voix) tisse à coup de chansons des histoires vécues comme empruntées. Portées par la poésie et la polyphonie, elles se situent entre la chanson de Pomme, le folk de Sufjan Stevens et les chants de sirènes.
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Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
The folk-song duo Algam (guitar and vocals) weaves together stories—some lived, some borrowed—through their songs. Driven by poetry and polyphony, their songs fall somewhere between the music of Pomme, the folk of Sufjan Stevens, and the songs of sirens.
L’événement Concert Algam Cérilly a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme
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