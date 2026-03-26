Plancha dansante Parc des exposotions de Cérilly Cérilly
Plancha dansante Parc des exposotions de Cérilly Cérilly samedi 22 août 2026.
Plancha dansante
Parc des exposotions de Cérilly La Croix Blanche Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Plancha dansante, grillades et soirée dansante pour animer cette soirée estivale organisée par l’ASC Judo de Cérilly, au Parc des expositions, le samedi 22 août à partir de 20h.
Sur réservation.
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Parc des exposotions de Cérilly La Croix Blanche Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 21 32 48 patrick.ribet651@orange.fr
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English :
Plancha dancing, grills and dancing to liven up this summer evening organized by ASC Judo de Cérilly, at the Parc des expositions, on Saturday August 22nd from 8pm.
Reservations required.
L’événement Plancha dansante Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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