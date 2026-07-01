Stage de cabaret Polymorphe Cérilly
lundi 24 août 2026 · Polymorphe · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Stage de cabaret
Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Une semaine de workshop animée par Ambre Audoye aka Ambre Rouge pour découvrir le monde merveilleux des numéros de cabaret suivie d’une soirée de présentation haute en couleur !
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Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
A week-long workshop led by Ambre Audoye, aka Ambre Rouge, to discover the wonderful world of cabaret acts, followed by a colorful evening of performances!
L’événement Stage de cabaret Cérilly a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme
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