Stage de cabaret Polymorphe Cérilly

Informations pratiques

Cérilly

Stage de cabaret

Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Une semaine de workshop animée par Ambre Audoye aka Ambre Rouge pour découvrir le monde merveilleux des numéros de cabaret suivie d’une soirée de présentation haute en couleur !

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Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

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English :

A week-long workshop led by Ambre Audoye, aka Ambre Rouge, to discover the wonderful world of cabaret acts, followed by a colorful evening of performances!

L’événement Stage de cabaret Cérilly a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme