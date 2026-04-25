Nationale d’élevage Greyhounds Mairie Cérilly
Nationale d’élevage Greyhounds Mairie Cérilly samedi 29 août 2026.
Cérilly
Nationale d’élevage Greyhounds
Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Le Club des Amateurs Greyhounds de France (CAGF) organise la nationale d’élevage 2026 au parc des expositions de Cérilly les 29 et 30 août.
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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00 mairie@mairie-cerilly.com
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English :
The Club des Amateurs Greyhounds de France (CAGF) is organizing the 2026 national breeding event at the Cérilly exhibition center on August 29 and 30.
L’événement Nationale d’élevage Greyhounds Cérilly a été mis à jour le 2025-10-07 par Montluçon Tourisme
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