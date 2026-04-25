Nationale d’élevage Berger Néerlandais Mairie Cérilly
Nationale d’élevage Berger Néerlandais Mairie Cérilly samedi 19 septembre 2026.
Cérilly
Nationale d’élevage Berger Néerlandais
Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’Association des Bergers Néerlandais de France (ABNF) organise la nationale d’élevage 2026 au parc des expositions de Cérilly les 19 et 20 septembre.
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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00 mairie@mairie-cerilly.com
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English :
The Association des Bergers Néerlandais de France (ABNF) is organizing the 2026 national breeding show at the Cérilly exhibition center on September 19 and 20.
L’événement Nationale d’élevage Berger Néerlandais Cérilly a été mis à jour le 2025-10-07 par Montluçon Tourisme
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