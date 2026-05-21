Enduro pétanque Rue de la Croix Blanche Cérilly
Enduro pétanque Rue de la Croix Blanche Cérilly samedi 27 juin 2026.
Cérilly
Enduro pétanque
Rue de la Croix Blanche Parc des expositions Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Cérilly Pétanque organise ses 22ème enduro masculin et 18ème enduro féminin et jeunes..
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Rue de la Croix Blanche Parc des expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 20 69 79 tbouchere@gmail.com
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English :
Cérilly Pétanque organizes its 22nd men’s enduro and 18th women’s enduro and youth…
L’événement Enduro pétanque Cérilly a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme
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