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Enduro pétanque Rue de la Croix Blanche Cérilly

Enduro pétanque Rue de la Croix Blanche Cérilly samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue de la Croix Blanche

Adresse : Parc des expositions

Ville : 03350 Cérilly

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Cérilly

Enduro pétanque

Rue de la Croix Blanche Parc des expositions Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Cérilly Pétanque organise ses 22ème enduro masculin et 18ème enduro féminin et jeunes..
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Rue de la Croix Blanche Parc des expositions Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 20 69 79  tbouchere@gmail.com

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English :

Cérilly Pétanque organizes its 22nd men’s enduro and 18th women’s enduro and youth…

L’événement Enduro pétanque Cérilly a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme

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