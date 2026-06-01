Théâtre Frou-Frou Ferme du Rutin Cérilly

Cérilly

Théâtre Frou-Frou

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La compagnie La Belle Trame présente un spectacle historique pour en découdre avec la robe !

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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

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English :

The La Belle Trame company presents a historical show that takes on the dress!

L’événement Théâtre Frou-Frou Cérilly a été mis à jour le 2026-06-02 par Montluçon Tourisme