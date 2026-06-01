Théâtre Frou-Frou Ferme du Rutin Cérilly
Théâtre Frou-Frou Ferme du Rutin Cérilly vendredi 12 juin 2026.
Cérilly
Théâtre Frou-Frou
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La compagnie La Belle Trame présente un spectacle historique pour en découdre avec la robe !
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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
The La Belle Trame company presents a historical show that takes on the dress!
L’événement Théâtre Frou-Frou Cérilly a été mis à jour le 2026-06-02 par Montluçon Tourisme
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