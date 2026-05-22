Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau Rond de Thiolais Cérilly
Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau Rond de Thiolais Cérilly samedi 6 juin 2026.
Cérilly
Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau
Rond de Thiolais Forêt de Tronçais Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Balade théâtrale et sonore proposée par le collectif Les Parlantes dans le cadre de leur résidence de création et médiation sur le territoire du Pays de Tronçais.
Départ à 17h du rond de Thiolais dans la forêt de Tronçais.
.
Rond de Thiolais Forêt de Tronçais Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 17 04 53 contact@lesparlantes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theatrical and sound stroll proposed by the Les Parlantes collective as part of their creation and mediation residency in the Pays de Tronçais region.
Departure at 5pm from the Thiolais roundabout in the Tronçais forest.
L’événement Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau Cérilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Cérilly (Allier)
- Concert Cornelius Ferme du Rutin Cérilly 22 mai 2026
- Conférence sur les jardins-fôrets Ferme du Rutin Cérilly 23 mai 2026
- Loto de cerilly Cérilly 23 mai 2026
- Stage de théâtre Ferme du Rutin Cérilly 30 mai 2026
- Atelier Encre végétales Le Rouetton Cérilly 4 juin 2026