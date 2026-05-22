Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau Rond de Thiolais Cérilly

Cérilly

Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau

Rond de Thiolais Forêt de Tronçais Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Balade théâtrale et sonore proposée par le collectif Les Parlantes dans le cadre de leur résidence de création et médiation sur le territoire du Pays de Tronçais.

Départ à 17h du rond de Thiolais dans la forêt de Tronçais.

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Rond de Thiolais Forêt de Tronçais Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 17 04 53 contact@lesparlantes.com

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English :

Theatrical and sound stroll proposed by the Les Parlantes collective as part of their creation and mediation residency in the Pays de Tronçais region.

Departure at 5pm from the Thiolais roundabout in the Tronçais forest.

L’événement Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau Cérilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme