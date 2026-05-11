Atelier Encre végétales Le Rouetton Cérilly
Atelier Encre végétales Le Rouetton Cérilly jeudi 4 juin 2026.
Cérilly
Atelier Encre végétales
Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly Allier
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 09:00:00
fin : 2026-06-04 12:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Le Rouetton, en association avec l’Adater, propose un atelier pour découvrir les encres végétales ouvert à tous et sans prérequis nécessaire. Le tarif de 9,50€ pour la matinée comprend le matériel fourni. Inscription et renseignements au 06.83.51.92.43.
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Le Rouetton 15, rue Marx Dormoy Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 18 09 38
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English :
Le Rouetton, in association with Adater, offers a workshop to discover vegetable-based inks, open to all with no prerequisites. The cost of 9.50? for the morning includes materials. Registration and information on 06.83.51.92.43.
L’événement Atelier Encre végétales Cérilly a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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