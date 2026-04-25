Nationale d’élevage Boxer Mairie Cérilly
Nationale d’élevage Boxer Mairie Cérilly vendredi 15 mai 2026.
Cérilly
Nationale d’élevage Boxer
Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
La nationale d’élevage des Boxers 2026 aura lieu au parc des expositions de Cérilly du 15 au 17 mai.
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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00 mairie@mairie-cerilly.com
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English :
The Boxers 2026 national breeding event will take place at the Cérilly exhibition center from May 15 to 17.
L’événement Nationale d’élevage Boxer Cérilly a été mis à jour le 2025-10-07 par Montluçon Tourisme
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