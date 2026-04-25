Nationale d’élevage Boxer Mairie Cérilly

Cérilly

Nationale d’élevage Boxer

Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

La nationale d’élevage des Boxers 2026 aura lieu au parc des expositions de Cérilly du 15 au 17 mai.

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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00 mairie@mairie-cerilly.com

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English :

The Boxers 2026 national breeding event will take place at the Cérilly exhibition center from May 15 to 17.

L’événement Nationale d’élevage Boxer Cérilly a été mis à jour le 2025-10-07 par Montluçon Tourisme