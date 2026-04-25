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Nationale d’élevage Berger Australien Mairie Cérilly

Nationale d’élevage Berger Australien Mairie Cérilly jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 1 place de l'Hôtel de Ville

Ville : 03350 Cérilly

Département : Allier

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Cérilly

Nationale d’élevage Berger Australien

Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-07

Le Club Français des Bergers Australiens (CFBA) organise la nationale d’élevage 2026 au parc des expositions de Cérilly du 7 au 10 mai.
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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00  mairie@mairie-cerilly.com

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English :

The Club Français des Bergers Australiens (CFBA) is organizing the 2026 national breeding show at the Cérilly exhibition center from May 7 to 10.

L’événement Nationale d’élevage Berger Australien Cérilly a été mis à jour le 2026-04-16 par Montluçon Tourisme

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