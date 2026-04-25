Cinéma Cocorico Salles des fêtes Cérilly
Cinéma Cocorico Salles des fêtes Cérilly samedi 9 mai 2026.
Cérilly
Cinéma Cocorico
Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Film de Julien Hervé avec Christian Clavier, Didier Bourdon.
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Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Julien Hervé with Christian Clavier, Didier Bourdon.
L’événement Cinéma Cocorico Cérilly a été mis à jour le 2026-04-21 par Montluçon Tourisme
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