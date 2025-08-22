Balade en forêt de Tronçais Cérilly Allier

Balade en forêt de Tronçais

Balade en forêt de Tronçais Place du Champ de Foire 03350 Cérilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

S’étendant sur près de 11 000 hectares, la forêt de Tronçais est considérée comme l’une des plus belles chênaies d’Europe.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Covering almost 11,000 hectares, the Tronçais forest is considered one of the most beautiful oak forests in Europe.

Deutsch :

Der Wald von Tronçais erstreckt sich über fast 11 000 Hektar und gilt als einer der schönsten Eichenwälder Europas.

Italiano :

Con una superficie di quasi 11.000 ettari, la foresta di Tronçais è considerata una delle più belle foreste di querce d’Europa.

Español :

Con casi 11.000 hectáreas, el bosque de Tronçais está considerado uno de los robledales más bellos de Europa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-10 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme