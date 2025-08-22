Circuit La boucle des étangs (partie ouest) Cérilly Allier

Circuit La boucle des étangs (partie ouest)

Circuit La boucle des étangs (partie ouest) Forêt Domaniale de Tronçais 03350 Cérilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Avec la forêt pour écrin, cinq étangs, tous dus à l’intervention de l’homme, font miroiter leurs reflets sur les hautes futaies. Ce très long itinéraire permet de les découvrir l’un après l’autre

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

With the forest as a backdrop, five ponds, all of which are man-made, shimmer in the high trees. This very long itinerary allows you to discover them one after the other

Deutsch :

Inmitten des Waldes befinden sich fünf Teiche, die alle von Menschenhand geschaffen wurden und in den hohen Wäldern spiegeln. Auf dieser sehr langen Route können Sie einen nach dem anderen entdecken

Italiano :

Con la foresta come sfondo, cinque stagni, tutti costruiti dall’uomo, brillano contro gli alti alberi. Questo lunghissimo itinerario permette di scoprirli uno per uno

Español :

Con el bosque como telón de fondo, cinco estanques, todos ellos construidos por el hombre, brillan contra los altos árboles. Este larguísimo itinerario le permite descubrirlos uno a uno

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme