Circuit Le sentier des Merrandiers Cérilly Allier

Circuit Le sentier des Merrandiers 1, rue Nicolas Baudin 03350 Cérilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Entre bocage, semis et grandes futaies ce parcours présente tous les aspects paysagers du Pays de Tronçais.

http://paysdetroncais.fr/   +33 4 70 05 11 44

English :

Between bocage, sowing and large forests, this trail presents all the landscape aspects of the Pays de Tronçais.

Deutsch :

Zwischen Bocage, Sämlingen und großen Hochwäldern zeigt diese Strecke alle landschaftlichen Aspekte des Pays de Tronçais.

Italiano :

Tra bocage, piantine e grandi foreste, questo itinerario presenta tutti gli aspetti paesaggistici del Pays de Tronçais.

Español :

Entre bocage, semilleros y grandes bosques, esta ruta presenta todos los aspectos paisajísticos del Pays de Tronçais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02