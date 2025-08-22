Circuit Le sentier des Merrandiers Cérilly Allier
Entre bocage, semis et grandes futaies ce parcours présente tous les aspects paysagers du Pays de Tronçais.
Between bocage, sowing and large forests, this trail presents all the landscape aspects of the Pays de Tronçais.
Zwischen Bocage, Sämlingen und großen Hochwäldern zeigt diese Strecke alle landschaftlichen Aspekte des Pays de Tronçais.
Tra bocage, piantine e grandi foreste, questo itinerario presenta tutti gli aspetti paesaggistici del Pays de Tronçais.
Entre bocage, semilleros y grandes bosques, esta ruta presenta todos los aspectos paisajísticos del Pays de Tronçais.
