Loto de cerilly Cérilly
Loto de cerilly Cérilly samedi 23 mai 2026.
Cérilly
Loto de cerilly
Salle des fêtes Cérilly Allier
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
5€ le carton
20€ 6 cartons + 1 bingo
30€ 12 cartons + 3 bingo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Loto organisé par le Foyer Socio-Educatif du Collège François Péron avec de nombreux lots à gagner Console PS 5, Télévision, Tireuse à bière, Repas au restaurant, Entrées au PAL, Airfryer, Poubelles Garnies, bons d’achat….
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Salle des fêtes Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 28 10 74
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English :
Loto organized by the Foyer Socio-Educatif du Collège François Péron with many prizes to be won: Console PS 5, Television, Beer tap, Meal at the restaurant, Entrance to the PAL, Airfryer, Poubelles Garnies, vouchers….
L’événement Loto de cerilly Cérilly a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme
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