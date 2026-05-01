Cérilly

Loto de cerilly

Salle des fêtes Cérilly Allier

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

5€ le carton

20€ 6 cartons + 1 bingo

30€ 12 cartons + 3 bingo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Loto organisé par le Foyer Socio-Educatif du Collège François Péron avec de nombreux lots à gagner Console PS 5, Télévision, Tireuse à bière, Repas au restaurant, Entrées au PAL, Airfryer, Poubelles Garnies, bons d’achat….

.

Salle des fêtes Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 28 10 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Foyer Socio-Educatif du Collège François Péron with many prizes to be won: Console PS 5, Television, Beer tap, Meal at the restaurant, Entrance to the PAL, Airfryer, Poubelles Garnies, vouchers….

L’événement Loto de cerilly Cérilly a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme