Les Nuits des Forêts 2026 Immersion scientifique et sensible à la découverte de la forêt de Tronçais Thiolais Cérilly
Les Nuits des Forêts 2026 Immersion scientifique et sensible à la découverte de la forêt de Tronçais Thiolais Cérilly dimanche 14 juin 2026.
Cérilly
Les Nuits des Forêts 2026 Immersion scientifique et sensible à la découverte de la forêt de Tronçais
Thiolais Rond de Thiolais Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:45:00
fin : 2026-06-14 21:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Plongez dans une forêt emblématique entre découverte, expérimentation et création artistique. Ce parcours invite à comprendre les équilibres du vivant, observer et vivre la forêt à travers diverses approches, du terrain à la scène. Sur inscription.
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Thiolais Rond de Thiolais Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 conservatoire.allier@cen-allier.org
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English :
Immerse yourself in an emblematic forest of discovery, experimentation and artistic creation. This tour invites you to understand the balance of life, observe and experience the forest through a variety of approaches, from the field to the stage. Registration required.
L’événement Les Nuits des Forêts 2026 Immersion scientifique et sensible à la découverte de la forêt de Tronçais Cérilly a été mis à jour le 2026-05-18 par Montluçon Tourisme
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