Cinéma Juste une illusion Salles des fêtes Cérilly
Cinéma Juste une illusion Salles des fêtes Cérilly samedi 6 juin 2026.
Cérilly
Cinéma Juste une illusion
Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Film de Toledano et Nakache avec Camille Cottin, Louis Garrel, Pierre Lottin.
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Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Toledano and Nakache with Camille Cottin, Louis Garrel, Pierre Lottin.
L’événement Cinéma Juste une illusion Cérilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme
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