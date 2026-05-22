Cinéma Juste une illusion Salles des fêtes Cérilly

Cérilly

Cinéma Juste une illusion

Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Film de Toledano et Nakache avec Camille Cottin, Louis Garrel, Pierre Lottin.

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Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Toledano and Nakache with Camille Cottin, Louis Garrel, Pierre Lottin.

L’événement Cinéma Juste une illusion Cérilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme