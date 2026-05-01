Conférence sur les jardins-fôrets Ferme du Rutin Cérilly

Cérilly

Conférence sur les jardins-fôrets

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir le concept des jardins-forêts, présenté par Béatrice Bower, fondatrice d’un éco-lieu à Couzon.

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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

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English :

As part of the Fête de la Nature, come and discover the concept of forest gardens, presented by Béatrice Bower, founder of an eco-place in Couzon.

L’événement Conférence sur les jardins-fôrets Cérilly a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme