Concert Cornelius Ferme du Rutin Cérilly

Cérilly

Concert Cornelius

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Concert de Cornelius, Fanfare Poétique avec repas et buvette sur place.

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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 12 74 75

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English :

Concert by Cornelius, Fanfare Poétique, with lunch and refreshments on site.

L’événement Concert Cornelius Cérilly a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme