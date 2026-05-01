Concert Cornelius Ferme du Rutin Cérilly
Concert Cornelius Ferme du Rutin Cérilly vendredi 22 mai 2026.
Cérilly
Concert Cornelius
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Concert de Cornelius, Fanfare Poétique avec repas et buvette sur place.
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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 12 74 75
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English :
Concert by Cornelius, Fanfare Poétique, with lunch and refreshments on site.
L’événement Concert Cornelius Cérilly a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
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