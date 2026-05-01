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Stage de théâtre Ferme du Rutin Cérilly

Stage de théâtre Ferme du Rutin Cérilly samedi 30 mai 2026.

Lieu : Ferme du Rutin

Adresse : Association Polymorphe Corp.

Ville : 03350 Cérilly

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cérilly

Stage de théâtre

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer et c’est gratuit !
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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70  polymorphecorp@gmail.com

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English :

No prerequisites are required to take part, and it’s free!

L’événement Stage de théâtre Cérilly a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme

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