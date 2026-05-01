Stage de théâtre Ferme du Rutin Cérilly
Stage de théâtre Ferme du Rutin Cérilly samedi 30 mai 2026.
Cérilly
Stage de théâtre
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer et c’est gratuit !
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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
No prerequisites are required to take part, and it’s free!
L’événement Stage de théâtre Cérilly a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
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