Stage d’écriture Ferme du Rutin Cérilly
Stage d’écriture Ferme du Rutin Cérilly samedi 6 juin 2026.
Cérilly
Stage d’écriture
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez écrire dans un cadre bucolique en toute simplicité avec Marie Chou, qui anime des ateliers d’écriture depuis 18 ans. Tarifs et infos au 06.82.12.74.75.
.
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and write in a bucolic setting with Marie Chou, who has been running writing workshops for 18 years. Prices and information on 06.82.12.74.75.
L’événement Stage d’écriture Cérilly a été mis à jour le 2026-06-02 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Cérilly (Allier)
- Balade théâtrale et sonore Au fil de l’eau Rond de Thiolais Cérilly 6 juin 2026
- Cinéma Juste une illusion Salles des fêtes Cérilly 6 juin 2026
- Théâtre Frou-Frou Ferme du Rutin Cérilly 12 juin 2026
- Atelier Vélo-couture Ferme du Rutin Cérilly 13 juin 2026
- Les Nuits des Forêts 2026 Immersion scientifique et sensible à la découverte de la forêt de Tronçais Thiolais Cérilly 14 juin 2026