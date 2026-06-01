Stage d’écriture Ferme du Rutin Cérilly

Cérilly

Stage d’écriture

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez écrire dans un cadre bucolique en toute simplicité avec Marie Chou, qui anime des ateliers d’écriture depuis 18 ans. Tarifs et infos au 06.82.12.74.75.

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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

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English :

Come and write in a bucolic setting with Marie Chou, who has been running writing workshops for 18 years. Prices and information on 06.82.12.74.75.

L’événement Stage d’écriture Cérilly a été mis à jour le 2026-06-02 par Montluçon Tourisme