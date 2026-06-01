Atelier Vélo-couture Ferme du Rutin Cérilly

Cérilly

Atelier Vélo-couture

Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Au lendemain de leur représentation au Rutin, la compagnie La Belle Trame vous présente l’objet star de son nouveau spectacle le vélo-couture !

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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

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English :

The day after their performance at Le Rutin, La Belle Trame presents the star object of their new show: the sewing bike!

L’événement Atelier Vélo-couture Cérilly a été mis à jour le 2026-06-02 par Montluçon Tourisme