Atelier Vélo-couture Ferme du Rutin Cérilly
Atelier Vélo-couture Ferme du Rutin Cérilly samedi 13 juin 2026.
Cérilly
Atelier Vélo-couture
Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Au lendemain de leur représentation au Rutin, la compagnie La Belle Trame vous présente l’objet star de son nouveau spectacle le vélo-couture !
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Ferme du Rutin Association Polymorphe Corp. Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
The day after their performance at Le Rutin, La Belle Trame presents the star object of their new show: the sewing bike!
L’événement Atelier Vélo-couture Cérilly a été mis à jour le 2026-06-02 par Montluçon Tourisme
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