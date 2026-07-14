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[Annulé] Bal des pompiers et feu d’artifice Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Pacé

mardi 14 juillet 2026 · Pacé - Pont de Pacé (rue Vergeal) · Pacé

[Annulé] Bal des pompiers et feu d’artifice Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Pacé

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Pacé - Pont de Pacé (rue Vergeal)
Adresse
Docteur Léon, Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

[Annulé] Bal des pompiers et feu d’artifice Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Pacé Mardi 14 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

En raison de l’alerte sécheresse en vigueur, du risque élevé d’incendie et afin de garantir la sécurité de tous, le bal des pompiers et le feu d’artifice du 14 juillet sont annulés.

**En raison de l’alerte sécheresse en vigueur, du risque élevé d’incendie et afin de garantir la sécurité de tous, le bal des pompiers et le feu d’artifice du 14 juillet sont annulés.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-14T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-14T23:59:00.000+02:00

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Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Docteur Léon, Pacé Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine


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