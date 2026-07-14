Informations pratiques

[Annulé] Bal des pompiers et feu d’artifice Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Pacé Mardi 14 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

En raison de l’alerte sécheresse en vigueur, du risque élevé d’incendie et afin de garantir la sécurité de tous, le bal des pompiers et le feu d’artifice du 14 juillet sont annulés.

**En raison de l’alerte sécheresse en vigueur, du risque élevé d’incendie et afin de garantir la sécurité de tous, le bal des pompiers et le feu d’artifice du 14 juillet sont annulés.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-14T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-14T23:59:00.000+02:00

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Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Docteur Léon, Pacé Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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