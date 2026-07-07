AGENDA · Pacé
Découvrez le scrapbooking Pacé
samedi 18 juillet 2026 · Pacé
Informations pratiques
Pacé
Découvrez le scrapbooking
Le Houx Pacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01
Avec Tiphaine Toussaint, animatrice Azza scrapbooking
Mettez en valeur vos photos et souvenirs de manière originale et ludique lors de cet atelier de loisir créatif tout en partageant un moment convivial.
Tout public .
Le Houx Pacé 61250 Orne Normandie +33 2 33 27 24 87
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English : Découvrez le scrapbooking
L’événement Découvrez le scrapbooking Pacé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT CUA ALENCON
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