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AGENDA · Pacé

Découvrez le scrapbooking Pacé

samedi 18 juillet 2026 · Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Houx
Ville
61250 Pacé
Département
Orne
Tarif

Pacé

Découvrez le scrapbooking

Le Houx Pacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01

Avec Tiphaine Toussaint, animatrice Azza scrapbooking

Mettez en valeur vos photos et souvenirs de manière originale et ludique lors de cet atelier de loisir créatif tout en partageant un moment convivial.

Tout public   .

Le Houx Pacé 61250 Orne Normandie +33 2 33 27 24 87 

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English : Découvrez le scrapbooking

L’événement Découvrez le scrapbooking Pacé a été mis à jour le 2026-06-29 par OT CUA ALENCON

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