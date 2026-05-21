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Partir en livres Totems Pacé

Partir en livres Totems Pacé

Partir en livres Totems Pacé jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Totems

Adresse : 12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé

Ville : 35740 Pacé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Partir en livres Totems Pacé Jeudi 9 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Projection… et goûter à partager

Au programme : projection et un goûter à partager
Jeudi 9 juilet de 15h30 à 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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