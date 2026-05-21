Partir en livres Totems Pacé
Partir en livres Totems Pacé mardi 7 juillet 2026.
Partir en livres Totems Pacé Mardi 7 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Histoires à écouter, jeux de société… et goûter à partager
Au programme : des histoires à écouter, des revues à feuilleter, des jeux de société à découvrir et un goûter à partager.
Mardi 7 juillet de 15h30 à 18h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-07T18:00:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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