Texas-jim ou le cowboy triste MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 27 – 29 juin Ille-et-Vilaine

7€ et 3 €

Une comédie décalée et poétique

Spectacle : Texas-Jim ou le cowboy triste

Adaptation et mise en scène : C. Charpentier

Interprétation : Compagnie Plum’art – Groupe théâtre adulte de la MJC de Pacé

Une comédie décalée et poétique

Plongez dans l’univers loufoque et touchant de Texas-Jim, ce cowboy mélancolique imaginé par Pierre Gripari. Entre quêtes absurdes, personnages hauts en couleur et rebondissements inattendus, cette pièce nous entraîne dans un Far West revisité, où l’humour et la poésie se mêlent pour notre plus grand plaisir.

Adaptée avec brio par C. Charpentier, cette comédie met en lumière le talent et l’énergie des comédiens de la Compagnie Plum’art, qui donnent vie à cette histoire avec enthousiasme et créativité.

Samedi 27 juin 20h30

Dimanche 28 juin 16h

Lundi 29 juin 20 h 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-29T22:00:00.000+02:00

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https://mjcpace.com/agenda/texas-jim-ou-le-coboye-triste/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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