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Initiation à la nage de sirène, AquaOuest, Pacé

Initiation à la nage de sirène, AquaOuest, Pacé

Initiation à la nage de sirène, AquaOuest, Pacé mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : AquaOuest

Adresse : 2 Boulevard du Trieux, 35740 Pacé

Ville : 35740 Pacé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : Prix entrée piscine, sur inscription - Pour adultes et enfants à partir de 7 ans, sachant nager

Initiation à la nage de sirène Mercredi 1 juillet, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00 AquaOuest Ille-et-Vilaine

Prix entrée piscine, sur inscription – Pour adultes et enfants à partir de 7 ans, sachant nager

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T09:30:00+02:00 – 2026-07-01T10:30:00+02:00
Fin : 2026-07-01T12:00:00+02:00 – 2026-07-01T12:30:00+02:00

En écho à l’opéra La Sirène du Phare, joué à l’Escapade le 8 juillet, plongez dans l’univers du spectacle grâce à une initiation à la nage en costume de sirène, et d’un happening du BarokOpera.
4 sessions de 8 personnes (30 minutes) sont proposées pour une expérience unique et immersive.

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Au cours d’une matinée, plongez dans la peau d’une sirène sirène initiation

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