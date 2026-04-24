Projection – Nos jours heureux Escapade, Espace Le Goffic Pacé Vendredi 5 juin, 21h30 Ille-et-Vilaine

Découvrez ou redécouvrez le film Nos jours heureux le temps d’une soirée à l’Espace Le Goffic à Pacé.

À partir de 21h30, profitez de la projection du film Nos jours heureux, signé Éric Toledano et Olivier Nakache. Le temps d’une soirée, la Ville de Pacé vous invitent à un moment convivial, pour replonger ensemble dans les souvenirs de l’enfance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T23:30:00.000+02:00

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Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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