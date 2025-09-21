Guinguette MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Guinguette MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 5 juin 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine

Restaurant éphémère et surprises

**Restaurant éphémère et plein de surprises et d’animations toute la soirée!!!**

En 2025/2026 l’équipe d’animation propose deux projets fil rouge sur l’année pour vous investir dans l’organisation d’évènements à la MJC :

Organiser un Restaurant éphémère sur le parvis pour fêter l’arrivée de l’été et la fin de la saison. Trouver un menu, une déco, des fournisseurs, faire les cartes, cuisiner et de nombreuses missions vous attendent!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T22:00:00.000+02:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine