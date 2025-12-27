Bébés lecteurs Totems Pacé Samedi 6 juin 2026, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.

Samedi 6 juin à 11h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T11:45:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



