Apéro Bulles Totems Pacé Jeudi 2 juillet, 19h30

Venez découvrir une présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de la livrerie des Jacobins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T21:30:00.000+02:00

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Totems Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé



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