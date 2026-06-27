Apéro Bulles Totems Pacé
Apéro Bulles Totems Pacé jeudi 2 juillet 2026.
Apéro Bulles Totems Pacé Jeudi 2 juillet, 19h30
Venez découvrir une présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de la livrerie des Jacobins.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T21:30:00.000+02:00
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Totems Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé
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