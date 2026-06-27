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Apéro Bulles Totems Pacé

Apéro Bulles Totems Pacé

Apéro Bulles Totems Pacé jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Totems

Adresse : Chemin de la Métairie - 35740 Pacé

Ville : Pacé

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Apéro Bulles Totems Pacé Jeudi 2 juillet, 19h30

Venez découvrir une présentation d’une sélection de nos nouveautés BD par le libraire spécialisé de la livrerie des Jacobins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T21:30:00.000+02:00

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Totems Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé


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