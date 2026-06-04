Festival Les Tombées de la Nuit / PLAYBAC K FM VOL. 2 • Valentin Dilas Cloître Saint-Melaine Pacé Jeudi 2 juillet, 19h30 Ille-et-Vilaine

PLAYBACK EN TRIO SUR SOUVENIRS MÉDIATIQUES

À partir d’un travail de collectage public autour des « moments de médias qui ont marqués nos vies », Valentin Dilas poursuit son travail sur la parole médiatique. C’est en trio cette fois qu’il joue, avec Coraline Claude et Ali Lounis Wallace, un nouveau playback théâtral millimétré. De l’inconscient collectif à l’expression du souvenir intime, la matière individuelle et la manière unique de l’exprimer guident l’écriture et le travail des acteurs. On passe de de la mémoire commune à l’expression d’une nostalgie personnelle en observant « ce foutu temps qui passe ». Dans ce zapping humoristique en forme d’étude sociologique, un dialogue mouvant et émouvant fait entendre sa merveilleuse petite musique invisible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T20:30:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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