La Sirène du Phare – Spectacle, Escapade, Espace Le Goffic, Pacé

Informations pratiques

La Sirène du Phare – Spectacle Mercredi 8 juillet, 15h30 Escapade, Espace Le Goffic Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T15:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T15:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Le BarokOpera vous propose une création originale autour de la figure mythique de la Sirène, très présente dans la tradition celtique. Entre terre et mer, ce personnage, porté à la fois par une danseuse‑acrobate et une soprano, dialogue avec le gardien du phare (baryton) et l’ensemble instrumental du BarokOpera. La Sirène du Phare mêle musiques baroques, romantiques, celtiques dans une mise en scène contemporaine et accessible à tous.

Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-pace.bzh/ »}]

Laissez‑vous envoûter par la nouvelle création du BarokOpéra, La Sirène du Phare, une création lyrique et chorégraphique. Sirène Phare