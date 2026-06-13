Festival Belles Etoiles – 11 juillet 2026 à Pacé (35)

Soirée de soutien au Festival Belles Étoiles :

Le 11 juillet prochain, l’équipe du Festival Belles Étoiles investit le Ponant à Pacé pour une soirée festive et solidaire.

Au programme : des concerts avec Tomasi, Allo Christine

et Thelma, un DJ set, de quoi se restaurer, partager un verre et surtout passer un bon moment ensemble.