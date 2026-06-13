Festival Belles Etoiles – 11 juillet 2026 à Pacé (35)
Festival Belles Etoiles – 11 juillet 2026 à Pacé (35) samedi 11 juillet 2026.
Soirée de soutien au Festival Belles Étoiles :
Le 11 juillet prochain, l’équipe du Festival Belles Étoiles investit le Ponant à Pacé pour une soirée festive et solidaire.
Au programme : des concerts avec Tomasi, Allo Christine
et Thelma, un DJ set, de quoi se restaurer, partager un verre et surtout passer un bon moment ensemble.
À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)
- Repair café MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 16 juin 2026
- Eveil Musical, Totems, Pacé 18 juin 2026
- Eveil Musical Totems Pacé 18 juin 2026
- Histoires d’en parler, Totems Pacé 18 juin 2026
- Opéra – Robinson Crusoé de Jacques Offenbach Escapade, Espace Le Goffic Pacé 18 juin 2026