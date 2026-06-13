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Festival Belles Etoiles – 11 juillet 2026 à Pacé (35)

Festival Belles Etoiles – 11 juillet 2026 à Pacé (35)

Festival Belles Etoiles – 11 juillet 2026 à Pacé (35) samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Pacé

Adresse : Le Ponant 2 Boulevard Patrice Dumaine, Bd P Dumaine de la Josserie

Ville : 35740 Pacé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:00

Heure de fin : 01:00

Tarif : 15€

Soirée de soutien au Festival Belles Étoiles :
Le 11 juillet prochain, l’équipe du Festival Belles Étoiles investit le Ponant à Pacé pour une soirée festive et solidaire.
Au programme : des concerts avec Tomasi, Allo Christine
et Thelma, un DJ set, de quoi se restaurer, partager un verre et surtout passer un bon moment ensemble.

À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)