AGENDA · Nantes99vues
ANNULE (forte chaleur) PINS Point Information Nantes Solidaire RIG Malville Nantes
jeudi 20 août 2026 · RIG Malville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 15:00
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Animateur- AccueillantKarine FIGUIEL-BOUDAUD, Opératrice de territoireCamille FOUASSON, Travailleur socialMyriam DURAND, permanence socialeCCAS de la Ville de Nantes
RIG Malville Nantes 44000
06 10 21 14 09
Afficher la carte du lieu RIG Malville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- IMPRO CONTENDERS – Saison 4, Mystère Comedy Club, Nantes 12 septembre 2026
- Juliette Katz : Le PodKkatz Tour 2026 parle sexualité, Cité des Congrès, Nantes 12 septembre 2026
- Match D1 Futsal – Nantes Métropole Futsal – Garges, Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Nantes 12 septembre 2026
- Shake Them All en concert, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes 12 septembre 2026
- Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME », Salle Paul Fort Nantes, Nantes 12 septembre 2026