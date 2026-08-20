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ANNULE (forte chaleur) PINS Point Information Nantes Solidaire RIG Malville Nantes

jeudi 20 août 2026 · RIG Malville · Nantes

ANNULE (forte chaleur) PINS Point Information Nantes Solidaire RIG Malville Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
RIG Malville
Adresse
31 rue de Malville 44100 NANTES
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 15:00
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Animateur- AccueillantKarine FIGUIEL-BOUDAUD, Opératrice de territoireCamille FOUASSON, Travailleur socialMyriam DURAND, permanence socialeCCAS de la Ville de Nantes

RIG Malville Nantes 44000
06 10 21 14 09


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