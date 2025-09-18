Informations pratiques

Mutzig

[Annulé] Issa Doumbia

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Pour des raisons indépendantes de la volonté de l’artiste nous vous informons que le spectacle Monsieur ISSA prévu le 3 octobre 2026 au Dôme Mutzig est annulé. Les billets seront intégralement remboursés selon les modalités suivantes.

– Places achetés sur une plateforme internet le remboursement sera effectué directement sur votre compte bancaire, vous n’avez aucune démarche à effectuer.

Pour les billets achetés auprès d’un point de vente physique, vous pouvez obtenir le remboursement directement auprès de celui-ci. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement [Annulé] Issa Doumbia Mutzig a été mis à jour le 2026-07-21 par Le Dôme de Mutzig