[Annulé] Issa Doumbia Mutzig
samedi 3 octobre 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
[Annulé] Issa Doumbia
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Pour des raisons indépendantes de la volonté de l’artiste nous vous informons que le spectacle Monsieur ISSA prévu le 3 octobre 2026 au Dôme Mutzig est annulé. Les billets seront intégralement remboursés selon les modalités suivantes.
– Places achetés sur une plateforme internet le remboursement sera effectué directement sur votre compte bancaire, vous n’avez aucune démarche à effectuer.
Pour les billets achetés auprès d’un point de vente physique, vous pouvez obtenir le remboursement directement auprès de celui-ci. .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
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English :
L’événement [Annulé] Issa Doumbia Mutzig a été mis à jour le 2026-07-21 par Le Dôme de Mutzig
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