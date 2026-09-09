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Annulé : Lectures en salle, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Annulé : Lectures en salle, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Annulé : Lectures en salle Mercredi 23 septembre, 16h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T16:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T16:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Venez écouter les belles histoires racontées par les bibliothécaires jeunesse !

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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