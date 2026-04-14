! ANNULE ! : Rencontre Victor Pereira, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles
! ANNULE ! : Rencontre Victor Pereira, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles mercredi 22 avril 2026.
! ANNULE ! : Rencontre Victor Pereira Mercredi 22 avril, 18h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00
En partenariat avec l’association O Sol de Portugal
Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
Rencontre avec l’historien autour de son livre « C’est le peuple qui commande : La Révolution des Oeillets 1974-1976 ». Une discussion pour mieux comprendre le renversement du régime salazariste
À voir aussi à Bègles (Gironde)
- Ciné-Rencontre : La couleuvre noire, Cinéma La Lanterne, Bègles 15 avril 2026
- Ciné-Atelier : Planètes, Cinéma La Lanterne, Bègles 16 avril 2026
- Ciné-Change : Urchin, Cinéma La Lanterne, Bègles 16 avril 2026
- Ciné-Change : Urchin, Cinéma La Lanterne, Bègles 16 avril 2026
- Après-midi jeux avec la Ludothèque, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles 17 avril 2026