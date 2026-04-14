Après-midi jeux avec la Ludothèque, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Après-midi jeux avec la Ludothèque Vendredi 17 avril, 15h00 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre toute l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pendant les vacances, on joue… la ludothèque s’invite à la bibliothèque !