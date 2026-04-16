ANNULE ! Vide-greniers à la maison de retraite Le Félibrige Maison de retraite Le Félibrige Marignane

Marignane

ANNULE ! Vide-greniers à la maison de retraite Le Félibrige

Dimanche 26 avril 2026.

ANNULE !.

Annulé ou fermé. Maison de retraite Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Vous aimez les vide-greniers ? La maison de retraite Le Félibrige vous invite à chiner dans ses murs. Sans aucun doute vous y trouverez le petit truc forcément indispensable… et à moindre prix dans une ambiance bon enfant.

Venez nombreux !

Venez vous prendre au jeu de cette vente au déballage où les particuliers proposent des objets, entre autres choses, dont ils n’ont plus l’utilité. Vous y trouverez de tout vêtements, livres, jeux, jouets, décoration, vaisselle, accessoires… Votre bonheur ?!

C’est aussi l’occasion de passer un moment dans la simplicité mais festif.

Un petit creux ? Tout est prévu boissons, sandwiches et crêpes. .

Maison de retraite Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 48 69

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English :

Do you like garage sales? The retirement home Le Félibrige invites you to hunt within its walls. Without any doubt you will find the small thing inevitably essential? and at a lower price in a good child atmosphere.

Come and visit us !

L’événement ANNULE ! Vide-greniers à la maison de retraite Le Félibrige Marignane a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Marignane