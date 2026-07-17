Antigym , 50 ans déjà… Royan
lundi 14 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Antigym , 50 ans déjà…
48 av Émile Zola Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 16:00:00
fin : 2026-09-15 17:30:00
Date(s) :
2026-09-14
L’antigym fête ses 50 ans. Cette méthode, fondée par Thérèse Bertherat en 1976, est une approche non-conventionnelle pour garder ou retrouver la forme autrement, par des mouvements simples, précis et accessibles à tous.
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48 av Émile Zola Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 75 64 danielle.carbonnel@gmail.com
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English :
Antigym is celebrating its 50th anniversary. This method, founded by Thérèse Bertherat in 1976, is an unconventional approach to staying in shape or getting back into shape through simple, precise movements that are accessible to everyone.
L’événement Antigym , 50 ans déjà… Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan
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