Informations pratiques

Royan

Antigym , 50 ans déjà…

48 av Émile Zola Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 16:00:00

fin : 2026-09-15 17:30:00

Date(s) :

2026-09-14

L’antigym fête ses 50 ans. Cette méthode, fondée par Thérèse Bertherat en 1976, est une approche non-conventionnelle pour garder ou retrouver la forme autrement, par des mouvements simples, précis et accessibles à tous.

.

48 av Émile Zola Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 75 64 danielle.carbonnel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Antigym is celebrating its 50th anniversary. This method, founded by Thérèse Bertherat in 1976, is an unconventional approach to staying in shape or getting back into shape through simple, precise movements that are accessible to everyone.

L’événement Antigym , 50 ans déjà… Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan