Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince Ault
Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince Ault vendredi 26 juin 2026.
Ault
Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 19:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Découvrez le récit de la vie fabuleuse de Saint-Exupéry à travers des anecdotes, lectures d’extraits, témoignages visuels et sonores.
Tout public | Entrée libre.
Découvrez le récit de la vie fabuleuse de Saint-Exupéry à travers des anecdotes, lectures d’extraits, témoignages visuels et sonores.
Tout public | Entrée libre. .
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
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English :
Discover the story of Saint-Exupéry?s fabulous life through anecdotes, readings of excerpts, visual and audio testimonials.
Free admission.
L’événement Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince Ault a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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