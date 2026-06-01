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Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince Ault

Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince Ault vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 17 Avenue du Général Leclerc

Ville : 80460 Ault

Département : Somme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Ault

Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 19:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Découvrez le récit de la vie fabuleuse de Saint-Exupéry à travers des anecdotes, lectures d’extraits, témoignages visuels et sonores.
Tout public | Entrée libre.
Découvrez le récit de la vie fabuleuse de Saint-Exupéry à travers des anecdotes, lectures d’extraits, témoignages visuels et sonores.
Tout public | Entrée libre.   .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 

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English :

Discover the story of Saint-Exupéry?s fabulous life through anecdotes, readings of excerpts, visual and audio testimonials.
Free admission.

L’événement Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince Ault a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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