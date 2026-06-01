Ault

Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 19:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez le récit de la vie fabuleuse de Saint-Exupéry à travers des anecdotes, lectures d’extraits, témoignages visuels et sonores.

Tout public | Entrée libre.

Découvrez le récit de la vie fabuleuse de Saint-Exupéry à travers des anecdotes, lectures d’extraits, témoignages visuels et sonores.

Tout public | Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Discover the story of Saint-Exupéry?s fabulous life through anecdotes, readings of excerpts, visual and audio testimonials.

Free admission.

L’événement Antoine de Saint-Exupéry ou la parabole du petit Prince Ault a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS