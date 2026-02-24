Antoine Dessane & The Jive Messengers Le Son de la Terre PARIS 05

Créé à l’initiative du chanteur et poète Antoine Dessane, les Jive Messengers font découvrir au public l’art du vocalise, qui consiste à écrire ou improviser des paroles sur des thèmes de jazz instrumentaux. Popularisée dans les années 50 par le trio Lambert, Hendricks & Ross, cette pratique — aussi appelée Jive, en référence au langage populaire de Harlem — se distingue du scat par l’usage de véritables mots plutôt que d’onomatopées.

Le groupe propose un concert unique mêlant tradition du jazz électrique des années 50-60 (guitare amplifiée et orgue Hammond) et influences Soul et Rock, dans l’esprit de formations comme The Doors.

Antoine Dessane sera accompagné du guitariste Fédia Amice, de Laurent Marode à l’orgue Hammond et de Stéphane Chandelier à la batterie. Au programme : des standards de Wes Montgomery, Grant Green et d’autres, revisités en vocalise pour une soirée placée sous le signe de la découverte musicale.

Antoine Dessane – Chant et paroles

Fédia Amice – Guitare

Laurent Marode : Orgue Hammond

Stéphane Chandelier – Batterie

Come and Jive with us !

Le samedi 11 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



